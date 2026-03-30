明治安田J2・J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は29日、アウェーでFC大阪と対戦しました。リーグ戦4位につける新潟…J3のFC大阪とは初対戦です。先手を取りたい新潟でしたが序盤からピンチが続きます。立ちはだかったのは守護神・バウマン！スコアレスで前半を折り返します。後半14分には抜け出した白井が攻め入りますがネットを揺らすことはできず……0対0のままPK戦へ突入します。両チーム1人ずつ外