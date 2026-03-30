佐渡の魅力を発信しているけえ【島育ち】さんの“金の盾”が、金山の資料館に展示されました。動画クリエイターのけえ【島育ち】さん。佐渡金山を管理する関係者に手渡したのは「ゴールド・クリエイター・アワード」、通称“金の盾”です。けえ【島育ち】さんはSNSで佐渡の魅力を発信し、ユーチューブのチャンネル登録者数は去年、100万人に達しました。その証として贈られた“金の盾”が佐渡