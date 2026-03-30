気象庁によりますと、あす（３１日）朝から夕方にかけて、近畿中部では高波に警戒が必要だということです。近畿地方では、強風に十分注意、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。 【画像をみる】3月30日（月）～4月4日（土）近畿地方の雨風シミュレーション＆16日間天気予報 ▶３１日（月）～４月４日（土）3時間ごとの雨風シミュレーション 30日（月） 気