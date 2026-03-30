3月30日（現地時間29日）。ロサンゼルス・クリッパーズが敵地ファイサーブ・フォーラムへ乗り込み、ミルウォーキー・バックスを127－113で下し、5連勝を飾った。 この試合、クリッパーズではベネディクト・マサリンがチーム最多の28得点に6リバウンド、ジョン・コリンズが22得点、カワイ・レナードが20得点8リバウンド、ダリアス・ガーランドが15得点11アシス