堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場『GIFT』に、山口智子と玉森裕太が出演することが決定した。 参考：堤真一主演の日曜劇場『GIFT』主題歌はOfficial髭男dismの新曲に初回放送で楽曲解禁 本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。金沢知樹