教育を学ぶ学生の実践の場にしようと、環太平洋大学が運営をサポートする放課後児童クラブが、岡山市北区に開所することになりました。 【写真を見る】環太平洋大学が運営をサポートする「放課後児童クラブ」開所教育を学ぶ学生の実践の場に【岡山】 来月（4月）1日の開所を前に、岡山市北区大和町にできたIPU児童クラブ御野キャンパスで、記念式典が行われました。 学童施設の運営は環太平洋大学としては初めて