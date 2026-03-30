自衛隊の活動について若者に知ってもらい、理解を深めてもらおうというイベントがきのう（29日）、倉敷市で開かれました。 【写真を見る】女子高生ミスコングランプリ・タレントの武田晴安さんが「一日自衛隊本部長」【岡山】 岡山県出身で、おととしの「女子高生ミスコン」のグランプリも参加しました。アリオ倉敷で開かれた「はるあいフェスタ」は、トークショーなどを通じてSNS世代の若者に自衛隊の活動に理解を