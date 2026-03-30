Mrs. GREEN APPLEの新緑のような瑞々しく爽やかな楽曲とともに、新しい風が舞い込んできた。 参考：見上愛×上坂樹里、『風、薫る』は“運命”のめぐり合わせ「私たちはすごく相性がいい」 3月30日に放送開始となった、見上愛と上坂樹里がダブル主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』。本作は大関和と鈴木雅をモチーフに、生きづらさを抱えた2人の女性が看護の専門知識を学んだ日本初のトレインドナース