ブルージェイズ公式Instagramは3月30日に投稿を更新し、トロント・ブルージェイズの岡本和真（29）がメジャー1号を放った試合後の写真を公開した。Sportsnetとの共同投稿で、ホームランの瞬間からダイヤモンドを回る場面、恒例のホームラン・ジャケットを着用するシーンまで、初アーチ直後の喜びを複数枚で伝えている。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシ