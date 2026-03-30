キャベツとかにかまのチーズサラダ【画像を見る】塩もみキャベツがあれば調理当日は包丁不要！「キャベツとかにかまのチーズサラダ」色々な料理に使うことができて便利なキャベツ。下ごしらえとして塩もみキャベツにしておけば、忙しい時すぐに出来る1品に役立ちます！野菜をたっぷり摂りたい時にも嬉しい塩もみキャベツの作り方と、塩もみキャベツを使った副菜レシピをご紹介します。教えてくれたのは…▷郄山かづえさ