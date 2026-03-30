MLB公式Instagramは3月30日に投稿を更新し、ホワイトソックスの村上宗隆（26）が開幕から3試合連続本塁打を放ったことを伝えた。敵地でのブルワーズ戦に2番で先発出場した村上は3号をマークし、日本選手初となる開幕3試合連続アーチを記録した。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 投稿では、打球の行方を見上げる