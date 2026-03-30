多摩電子工業株式会社は3月30日（月）、屋外設置に適した乾電池駆動のトレイルカメラ「TSK156H」を発売した。価格は1万2,800円。 配線工事が不要な乾電池駆動方式を採用した自動撮影カメラ。電源の確保が難しい山林や農地、駐車場などへの設置を想定している。 人感センサーを搭載しており、人や動物の動きを検知すると自動で撮影を開始する。野生動物の生態調査や農作物の被害調査、防犯・監視といった用途に加え、