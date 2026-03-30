きょうの山形県内は高気圧に覆われていて概ね晴れています。山形市では日中の最高気温が２０度まで上がる見込みです。 【写真を見る】きょうの山形県内はおおむね晴れ山形市では最高気温が20度まで上がる見込み きょう午前１０時ごろの山形市霞城公園です。青空が広がり公園内を散歩する人の姿などが見られました。 山形地方気象台によりますと東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けている所があります