【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山口智子と玉森裕太（Kis-My-Ft2）が、4月12日から放送開始となるTBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』で、親子役として初共演することが決定した。 ■神様がくれた“愛”という名のギフトの物語 生きるとは何か、闘うとは何か、勝利とは何か。TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』は、暗闇を生きてきたすべての人たちに届けられる、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。登場人物たちは、パラスポ