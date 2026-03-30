【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中森明菜の新曲「カサブランカ」が、テレ東で放送中の経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』の新エンディングテーマ曲に決定した。 ■「未来を信じようとするその心こそが、人間が持つ本当の意味での強さなのだと信じています」 「カサブランカ」は番組のために書き下ろされたもので、中森明菜の圧倒的な表現力と唯一無二の歌声に引き込まれる名曲