これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲に融雪・ナダレ注意報が発表されています。雪が多く残っている地域では、融雪による土砂災害やナダレに注意してください。 ◆30日(月)これからの天気 午後も暖かな日差しが降り注ぐでしょう。 夜は湿った空気が流れ込み雲が増えてきそうです。 降水確率は、湯沢町で40%とやや高くなっています。 ◆30日(月)の予想最高気温 最高気温は、19&