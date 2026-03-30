日本付近は暖かい空気に覆われているため、県内はこのあと気温が上がり20℃を超える予想となっているところもあります。 30日午前8時半ごろの新潟市中央区、雲に覆われていてひんやりとした朝となりました。一方、日中は日差しとともに気温が上がってきています。30日午前11時現在の県内各地の気温は、新潟市中央区20.3℃、妙高市関山19.9℃、長岡市19.9℃、上越市高田18.3℃などとなっています。このあとも県内はさらに気温が