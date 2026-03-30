スーパー『原信』が、県フードバンク推進協議会に商品券100万円分を寄付しました。寄付は、経済的な理由で生活に苦しむ世帯を支える目的で実施されました。 3月25日、原信の丸山三行社長が県フードバンク推進協議会の山下浩子理事長に商品券100万円分を贈りました。 ■原信 丸山三行社長 「災害時のライフラインだけではなく、広い意味のライフラインとして何とか支援させていただきたい。」 ■