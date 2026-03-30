中東から届く原油の減少を受けて、北海道内の２つの基地で３月２９日から石油の国家備蓄の放出が始まりました。政府は全国１１の備蓄基地から石油を放出する方針で、道内の２つの基地では当初の予定から１日後ろ倒しとなり、２９日から石油の放出が始まりました。苫小牧東部基地からはおよそ６０万キロリットル、北海道石油共同備蓄基地からはおよそ３０万キロリットルが順次放出される予定です。タンカーへと送られた石油は