29日夜、大崎町で納屋と住宅合わせて2棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。パチパチと音を立てながら夜空に立ち上る真っ赤な炎と白い煙。警察によりますと、29日午後8時前、大崎町野方の住人から「納屋が燃えている」と消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが山下隆男さん(80)が以前、牛舎として使っていた建物1棟と隣接する、川崎留治さん(75)の木造平屋建て住宅1棟を全焼しまし