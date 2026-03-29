放送日時：2026年3月29日（日）22:00ゲスト：和田アキ子私の中の、もうひとりのワタシ。：なんぼのもんじゃい！芸能生活58年・芸能界のご意見番こと和田アキ子さんをゲストに迎え、緊急1時間SP！ 18歳で歌手デビューし、歯に衣着せぬ発言を武器に20代にして“芸能界のご意見番”と呼ばれる存在となった和田。当時にしては珍しく、「“アシスタント”ではなく“女性MC”としてのポジションをもらった」と話す和田は、長年にわ