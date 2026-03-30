台湾政府内政部はこのほど、2025年の出入国者統計を発表した（台湾と中国大陸および香港・マカオを往来した人を含む）。訪台者延べ857万4547人のうち、国と地域別では日本人が全体の17．3％の延べ148万3176人で、最も多かった。台湾人の渡航先でも、日本に向かった人が全体の35．6％で最も多かった。台湾を出入国した人全体は、前年比11．4％増の延べ5486万5000人だった。訪台旅客者数は延べ857万4547人で、日本人が延べ148万3176