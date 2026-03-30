金価格の上昇を背景に、香港上場の黄金・宝飾企業では好調な業績を示す企業が目立っています。業界大手の周生生が3月26日に発表した2025年決算によると、継続事業ベースの売上高は前年比6％増の224億4600万香港ドル（約4574億円）となりました。宝飾・時計の小売りも5％増と堅調で、継続事業ベースの当期純利益（親会社株主帰属）は115％増の16億5900万香港ドル（約338億円）と過去最高を更新しました。粗利益率も32．6％まで上昇