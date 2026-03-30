千趣会（大阪市）の通販事業ベルメゾンによる「パツパツ問題解消！座パンツ体験イベント」を、J-CASTトレンドが2026年3月26日、取材した。ベルメゾンが販売する「座（THE）パンツ」を着用し、自転車にまたがって試着体験をするものだ。快適さをよりリアルな日常シーンで体感イベントは、「座パンツ」のストレッチ性や、快適さをよりリアルな日常シーンで体感できるもの。ベルメゾンビジネスユニット企画・開発1チームの野村法子さ