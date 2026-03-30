森永乳業は、たんぱく質やカルシウムなどを効率よく摂取できる『森永の栄養ミルク』を、本日から全国で発売する。宅配および給食チャネル限定の商品で、シニア世代の栄養課題に対応した設計が特徴だ。【画像】もう買い間違えない！1000mlパックでわかる牛乳と乳飲料の見分け方国内では高齢化が進行し、65歳以上の人口割合は増加を続けている。2040年には全体の約3分の1に達すると見込まれており※、加齢に伴う食欲低下などに