堤真一が主演を務めるTBS日曜劇場『GIFT』（毎週日曜後9：00）が、12日にスタートする。車いすラグビーを題材にした完全オリジナル作品で、新たに山口智子と玉森裕太の出演が発表され、物語の重要な鍵を握る“親子”として初共演を果たす。【写真】堤真一、有村架純、山田裕貴ら豪華キャストを紹介！本作は、天才的頭脳を持つ宇宙物理学者・伍鉄文人（堤真一）が、弱小の車いすラグビーチームと関わる中で、人とのつながりや