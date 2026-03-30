「エンポリオ アルマーニ」の「2026年春夏メンズコレクション」の新ビジュアルに起用されたINIがこのほど、同ブランドの銀座店に来店。オリコンニュースらの取材に応じた。【写真】ほのかに香る”平成感”が魅力的なINI「2026年春夏メンズコレクション」のテーマは「ORIGINS」。異文化を探求する旅のなかで見出されるルーツや価値観に光を当て、文化的背景と個性を讃えるコレクションとなっている。INIの11人がもつ多様な個性