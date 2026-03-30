歌手・中森明菜の新曲「カサブランカ」が、テレビ東京系の経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』（月〜木後10：00〜金曜後11：00〜）の新エンディングテーマに起用されることが決定した。楽曲はきょう30日の放送からオンエアされる。【写真】中森明菜とWBSキャスター田中瞳との2ショット公開本楽曲は番組のために書き下ろされた新曲で、中森の持つ唯一無二の歌声と表現力が際立つ1曲となっている。日々