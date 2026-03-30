兵庫県丹波市ではミツマタの花が見頃を迎えています。 枝先に小さな花がいくつも集まって咲いているミツマタ。 丹波市の大名草地区にはミツマタの群生地があり、この時期、山の斜面を黄色く彩っています。 名前の通り、枝が3つに分かれていることからこの名前が付いたと言われ、樹皮は和紙や紙幣の原料になります。 今年は寒さの影響で、例年より1か月ほど遅い咲き始めになったと