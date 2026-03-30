昭和30年代以降、かつて日本の交通を支えていた地方鉄道が次々とその姿を消していきました。南熊本駅と砥用町（現・美里町）を結んでいた熊延鉄道（ゆうえんてつどう）もそのひとつです。熊延鉄道は、1915年（大正4年）に営業運転を開始。路線距離は28.6キロ、17の駅がありました。当初は、その名の通り熊本と宮崎県の延岡を結ぶ計画でしたが、実現しませんでした。映像は1964年（昭和39年）3月、廃止の日の様子です。当時のニュ&#