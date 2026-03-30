プロ野球・阪神は30日、育成選手の福島圭音選手と支配下選手契約を締結したことを発表しました。プロ3年目の福島選手はオープン戦9試合に出場し、2打数1安打、1打点。また2軍では8試合、25打数11安打、打率.440を記録しています。球団を通じて「嬉しい気持ちもありますが、ここからが本当の勝負だと思っています。初心を忘れず、そして、ここまで支えてくださった多くの方々への感謝の気持ちを胸に、これからも自分らしく全力プレ