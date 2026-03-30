モデルの藤井サチさん（29）が30日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠したことを報告しました。藤井さんは「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。いつか母になりたいと思っていた私にとって本当に嬉しく、かけがえのない奇跡に、夫婦共に深い喜びと感謝を感じております」と、第1子を妊娠したことを発表しました。出産の時期については今秋頃を予定しているといい、今後の活動については「引き続き