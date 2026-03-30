歌手の中森明菜が、テレビ東京で放送中の経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』の新しいエンディングテーマ曲を手掛けることが30日、発表された。【写真】すごい貴重！田中瞳アナウンサーとの2ショットが公開された中森明菜使用されるのは、番組のために書き下ろされた新曲「カサブランカ」。30日の番組からOAされる。中森はコメントも発表。「人は不完全で、時に傷つけ合ってしまうこともあります。けれど