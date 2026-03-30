岡山大は30日、学生や同僚の教員を叱責するなどアカデミックハラスメントをしたとして、50代男性教員を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は27日付。プライバシーや二次被害を理由に、男性教員の名前や肩書、事案の詳細を明らかにしていない。岡山大によると2023年4〜10月、男性教員は複数回、学生と同僚の教員を叱責したり威圧的な態度を取ったりした。那須保友学長は「事態を重く受け止め、厳正に対処する」とコメ