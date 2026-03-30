フジテレビは30日、4月5日から新しい子供番組「ぱちぱちるんるん」（日曜前6・15〜7・00、関東ローカル）がスタートすると発表した。司会進行は藤井弘輝アナウンサー（34）と番組オリジナルキャラクター「ぱち」「るん」が担当する。多彩なショートコンテンツを軸に、親子で一緒に観たくなる、そして子供たちに“挑戦する楽しさ”“発見する喜び”を感じてもらうことを目指す番組。番組発の新しいキャラクターや音楽はもちろん