ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮（２９）が３０日、都内で行われたキリンビール・晴れ風「新しくなる」発表会にカナダからＬＩＶＥ中継で出席。新ＣＭで共演する今田美桜（２９）、天海祐希（５８）、内村光良（６１）と参加した。今田らがステージに登場後、後方の大型スクリーンに映し出された目黒は「若干、僕がでかすぎて、気まずい感じもあるんですが」と笑った。現在ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ」シーズン２の撮影で現地に滞在。カ