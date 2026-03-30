4月1日から、16歳以上の自転車運転者の信号無視や“ながらスマホ”など違反113種類に対して、交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が導入される。ニュース番組『ABEMA Morning』では改めて自転車の交通ルールをおさらいし、青切符制度がどのようなものか紹介した。【映像】スマホ操作や右側通行…いくら払う？赤切符で重罰も自転車は、基本的に車道の左側通行となる。そのほか、歩行者優先・並走禁止・対面の信号機を守る・飲