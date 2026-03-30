日本GP自動車レースのF1第3戦・日本グランプリ（GP）は29日、三重県の鈴鹿サーキットで決勝が行われ、19歳のキミ・アントネッリ（メルセデス）が優勝した。表彰式で生まれたまさかの光景に海外メディアが脚光を当てた。表彰台の頂点に立ったアントネッリ。恒例のシャンパンファイトでは、2位オスカー・ピアストリ（マクラーレン）、3位シャルル・ルクレール（フェラーリ）がシャンパンを持つ中、19歳のアントネッリは日本の法