筆者の友人・K美は5年ほど前に子供たちが独立したことをきっかけに、夫と生まれ故郷の地方都市へ移住しました。再開発され、移住先として人気のあった『生まれ故郷』には、見えない落とし穴があったそうです。 移住 私は5年ほど前、子供たちが独立したことをきっかけに、夫と生まれ故郷の地方都市へ移住をしました。 引っ越して1年ほど経った頃、空き家だった隣家に都心から越してきたという3人家族が挨拶に来ました。家族構