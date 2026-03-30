【スターバックス】からデザート感溢れる一杯が楽しめそうな「新作ドリンク」が登場。公式サイトによれば「韓国のスターバックスで春の定番商品」のドリンクが「日本版にアレンジ」されているとのこと。今回はそんな待望の新作ドリンクの魅力を紹介します。 クランチをたっぷりトッピングした「シュークリーム フラペチーノ®」 カスタードのまろやかさが堪能できそうなこ