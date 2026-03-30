三重県の伊勢シーパラダイスで、パンダカラーのサメの展示が始まりました。 【写真を見る】パンダカラーのサメ!? 通常はグレーや茶褐色に黒い斑点… 色素少なく白に？｢ナヌカザメ｣の展示始まる 三重･伊勢シーパラダイス 白い体に黒い斑点。パンダカラーの「ナヌカザメ」です。3月13日、三重県志摩市でカレイ漁の網から偶然見つかり、伊勢シーパラダイスで3月19日から展示が始まりま