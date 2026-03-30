韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年3月29日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）の起用法を巡り、球団への怒りをあらわにした。「キム・ヘソンが5安打打ったところで何になる？」大リーグ2年目となるキムは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に韓国代表として出場したため、チーム合流が遅れ、オープン戦の出場が限られた。それでもオープン戦9試合