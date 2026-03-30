きょうの午後は雲が広がり、所々で雨が降るでしょう。 【写真を見る】東海地方 午後は雨が降る所も…外出時は折りたたみ傘を あすも広く雨予想 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（3/30 昼） 名古屋市内は、朝は晴れ間が広がっていましたが、正午前は厚い雲が多くなっています。気温は21.8℃、湿度は58％です。 きょうの午後はこの時間に日差しが届いている所も、次第に雲が広がるでしょう。夜にかけて雨の降る所もありそうです