開幕した米大リーグに新たに導入されたABSシステムについて、2026年3月28日放送の「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（日本テレビ系）で取り上げたが、AIが審判にとってかわる可能性は高くはなさそうだ。判定に対するモヤモヤが解消されるABSシステムを和訳すると自動ボール・ストライク判定システム。通称「ロボット審判」と呼ばれている。球場内に設置された高性能カメラが投球を追跡、打者ごとに設定されたストライクゾーンに