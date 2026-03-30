北川義隆さんによる実況がイタリアメディアで絶賛された現地時間3月29日に行われた北アイルランド戦で2-0の勝利を収めたイタリア代表。ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるチームが白星を飾ったなか、日本国内での熱狂的な反応が現地で大きな反響を呼んでいる。海外メディアは「おそらくイタリアの最大のファンは、この国から1万3000キロ以上離れた日本に住んでいる」と伝え、北川義隆さんによる熱い実況がバイラル化している