マンチェスター・シティ長谷川唯が華麗なターンで相手選手を翻弄したなでしこジャパンMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）が華麗なターンで相手選手を翻弄した。マンチェスター・シティは現地時間3月28日、イングランド女子リーグ（WSL）の第19節でマンチェスター・ユナイテッドとのダービーに臨んだ。ホームのユナイテッドではFW宮澤ひなた、アウェーに乗り込んだシティでは長谷川、GK山下杏也加、FW藤野あおばの3人が先発