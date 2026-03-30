ⒸKAMATAMARESANUKI サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-A 第8節、カマタマーレ讃岐が、特別リーグで愛媛FCと対戦しました。過去1度も勝てなかった相手に初勝利です。 29日にホームで愛媛と対戦したカマタマーレ。 愛媛はJリーグ参入後14試合戦って7分7敗と、一度も勝ったことがない相手です。 カマタマーレは後半22分、コーナーキ