大河ドラマ「豊臣兄弟」第12回は「小谷城の再会」。羽柴秀吉のライバルというべき存在は明智光秀ですが、光秀の生年や前半生についてははっきりした事は分かっていません。肥後熊本藩主細川家の家史に『綿考輯録』がありますが、それによると光秀は信長に仕える前は、越前国の朝倉義景に仕え、5百貫の知行を与えられていたと言います。光秀は「大筒の妙術」に優れていたとされますが、定かではありません。 【写真】武士の姿が