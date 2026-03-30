資料 四国経済連合会は、2026年3月1日から11日にかけて行った四国の景気動向調査の結果について26日「総じて持ち直しの動きがみられる」と発表しました。 四国経済連合会が421社に行ったアンケート調査によりますと、現在の四国の景気について「既に回復」または「回復傾向」とみる企業の割合は66％で、2025年12月に行われた前回調査の67％からほぼ横ばいとなりました。 企業業績については「大変良い」または「良
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