記事ポイント2026年6月1日付でリープ株式会社の完全子会社となりグループ傘下に入る両社のノウハウを融合した科学的人材育成プログラムで、リスキリング・組織の実践力強化に対応 また2026年6月1日付でリープ株式会社の完全子会社となることが予定されており、両社の知見を融合した次世代の人材育成体制への移行が見込まれています。PMP®やCBAP®など難関資格で高い合格実績を誇るトレードクリエイトが、リープのイ